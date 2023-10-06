Bursa'da gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyonla aranan şahıslara yönelik 166 adrese baskın düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona bin polis ve 200 ekip katıldı. Operasyon sonucunda 111 kişi gözaltına alındı.

Bursa polisi, operasyon öncesi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle 166 adrese giriş yaptı. Drone destekli operasyon sırasında kapılar koçbaşlarıyla kırılarak şüphelilerin evlerine girildi. Operasyonun dikkat çeken sonuçlarından biri, hırsızlık suçundan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Levent İ.'nin saklandığı yorganların arasında bulunması oldu. Levent İ. de diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 111 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların can ve mal güvenliği için sürekli olarak devam edeceğini açıkladı.