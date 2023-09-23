Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde bin polisle vatandaşların huzur ve güvenliği için ‘huzur’ uygulaması yaptı. Birçok kişinin sorgulandığı uygulamada aranması olan 19 kişi yakalanırken, trafik kurallarını hiçe sayan 63 sürücüye ise 162 bin lira ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşlara huzur ve güvenli bir ortam sağlamak için hemen hemen her gün uygulama yapan Bursa Emniyeti bin polisle ile kent merkezinde şüpheli kişilere, trafiği tehlikeye atan ve kuralları tanımayan iş yerlerini tek tek inceledi. Toplamda 6336 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 2848 aracı kontrol eden ekipler, trafiği tehlikeye sokan 65 araç sürücüsüne toplamda 162 bin lira para cezası uyguladı, 5 araç trafikten men edildi. İş yerlerinin de incelemelerini yapan ekipler 15 iş yerine eksiği bulunduğu ve sigortasız işçi çalıştırdığı için ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve sağlamak için uygulamalara devam edeceğini duyurdu.