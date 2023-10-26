Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir evin önünden motosikleti çalıp kaçan iki zanlı, ilçe polisinin başarılı çalışması sonucu Kocaeli'de yakalanarak adalet önüne çıkarıldı. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının incelemesi sayesinde suçluların izini sürdü ve Kocaeli'de gözaltına aldı.

Geçen hafta, Orhangazi'nin Muradiye Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde park halindeki motosikleti sürükleyerek çalma girişiminde bulunan iki zanlının kimlikleri, emniyet güçlerinin hızlı çalışmaları sonucu belirlendi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, zanlıların Kocaeli'de olduklarını tespit etti. İki zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla yakalandı.

Zanlılar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden alındıktan sonra Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda mahkemeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, E.T. (19) ve Y.O.(22)'nin daha önce bir dizi hırsızlık suçundan kayıtları bulunduğu belirlendi. Zanlılar ahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiler.