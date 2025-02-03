Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa genelinde de kafelerde çay, kahve, pasta ve tatlı fiyatları ciddi oranlarda arttırıldı. Fiyatlar işletmelere göre yıllık bazda %80 ila %100 oranında zamlandı.

Fahiş fiyat artışları sonrası vatandaşlar çay ve kahvenin yudum fiyatının bile bir ekmeğin satış fiyatına yaklaştığını söylemeye başladılar.

2024 yılının Ocak ayında 25 TL’den satılan bir bardak küçük çayın fiyatı 45-50 TL’den, yine 50 TL olan Türk kahvesi ise 90-100 TL arasında satılmaya başlandı.

80-100 TL arasında satılan Esprosso, Macchiato, Mocha, Americano, Cappuccino, Latte ve filtre kahve diye adlandırılan sıcak kahve fiyatları bir yılın sonunda yaklaşık %80 oranında zamlanarak 140-180 TL arasında ki fiyatlarla satılmaya başlandı.

Milkshakes ve Smoothies türü içeceklerin fiyatları ise 225 TL’ye dayandı.

SU, SODA VE AYRAN CEP YAKIYOR

Marka olan zincir kafelerde su, soda ve ayran fiyatları da dudak uçuklatmaya başladı. Marketlerde 7-12 TL arasında satılan 500 milimlik sular 45-65 TL arasında satılırken, soda ve ayran fiyatları da 100 TL’ye dayandı.

Tüm bu zamlara rağmen kafelerde ki doluluk oranları ise dikkat çekiyor.