Bu çocuklar, çevre ve insan sağlığını korumak adına aktif olarak çalışıyor.

Proje kapsamında, çocuklara çevre ve atık yönetimi konularında eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan 50 gönüllü müfettişe, gerekli kıyafet ve ekipmanlar sağlanırken, ayrıca tablet verildi. Bu tabletler üzerinden çevreye dair gözlemlerini ve önerilerini kaydeden çocuklar, belediyeye ileterek ilçenin çevresel geleceğine katkı sağlıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Çevre Müfettişleri Projesi ile çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi çocuklara, bugünden; çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yükleyerek onların çözüme katılımlarını sağladıklarını ifade etti.

Başkan Oktay Yılmaz, “Bu doğrultuda kurduğumuz yazılım sistemi paylaşımları ve belediyemizin meclis salonunda gerçekleştirdiğimiz çevre dostu çocuk meclisi ile evlatlarımızın karar alma süreçlerine katılımını sağladık. Çocukların çevre konusunda ön planda olduğu ve büyüklerine örnek olacakları Çevre Müfettişleri Projesi ile çevre duyarlılığı konusunda farkındalığın arttırıldığı çocuk dostu bir Yıldırım için çalışıyoruz” dedi.