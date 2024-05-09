Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Yahya Okkalı, tarlasında çalışırken aldığı şok edici bir mesajla karşılaştı.

Hiç gitmediği İstanbul-İzmir otoyolundan geçiş ihlali yapmış olması iddiasıyla şok yaşadı.

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilikle uğraşan 43 yaşındaki Yahya Okkalı geçtiğini günlerde telefonuna gelen '16 FBF 44 aracınız ile 02.05.2024 İstanbul İzmir otoyolu ihlali (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir.' mesajla şoku yaşadı.