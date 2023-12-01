Bursa'nın verimli topraklarında, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, modern sulamayı yaygınlaştırarak tarım arazilerinden maksimum fayda elde etmeyi, sağlıklı suyu musluklara taşımayı ve taşkın risklerine karşı yerleşim yerlerini korumayı hedefliyor. Büyükorhan ilçesinde gerçekleştirilen Gedikler Göleti ve Sulaması projesi ile Bursalı çiftçiler, arazilerini modern sulama sistemleriyle sulayacak.

Modern basınçlı sulama sistemi ile artık topraklar daha verimli

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Büyükorhan'ın verimli toprakları, çalışkan çiftçilerin emeği ve Gedikler Göleti'nden temin edilen su ile bir araya geldi. Gedikler Göleti'nin tamamlanmasıyla sulama kısmı da tamamlanarak çiftçilerimiz modern basınçlı sulama sistemi ile topraklarını daha verimli bir şekilde değerlendirebilecekler" dedi. Proje kapsamında 5 köyde toplam 9 Bin 236 Dekar tarımsal arazi, modern sulama sistemine kavuşacak.

DSİ Genel Müdürü Balta, projenin detaylarına da değinerek, "Gedikler Göleti'nde yapılan çalışmalar sayesinde 5 köydeki 9 Bin 236 Dekar tarım arazisinin sulama ihtiyacı karşılanacak. Sulama sezonu öncesi ise şebeke testleri tamamlanarak çiftçilerimiz arazilerini sulamaya açabilecekler" diye konuştu. Gedikler Göleti, temelden 31 metre yüksekliğinde olup, 400.364,14 m³ su biriktirme kapasitesine sahiptir.

DSİ Genel Müdürü, "Yoğunağaç deresi üzerindeki Gedikler Göleti, yaklaşık yarım milyon m³ su depolayabilme kapasitesine sahiptir. Bu değerli gölet sayesinde suyu israf etmeden vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ayrıca, Bursa'ya kazandıracağımız bu eserle 2023 rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 Milyon TL ek fayda sağlayarak milli ekonomimize katkıda bulunacağız" şeklinde konuştu. Bursalıları ve tüm Türkiye'yi projenin hayırlı olması konusunda bilgilendirdi.