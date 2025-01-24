

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orkent konutlarındaki Soydaşkent Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf O. (63) idaresindeki araç kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA