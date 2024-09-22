Osmangazi Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında dünya genelinde "Let's Do It Türkiye" tarafından eş zamanlı düzenlenen farkındalık temizlik etkinliğine katıldı. Her yıl Eylül ayının üçüncü Cumartesi günü kutlanan bu özel günde, temiz çevre bilincinin artırılması ve daha temiz bir dünya için düzenlenen etkinliğe, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi, TEMA Osmangazi Temsilciliği, Let's Do It, Bursa gönüllüleri ve doğa severlerden oluşan 50 gönüllü destek verdi.



Doğa severlerin daha temiz bir çevre yaratmak amacıyla katıldığı çöp toplama etkinliği, Gökdere’deki Temenyeri Parkı ile Maksem arasında yer alan 1 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Gönüllüler, Uludağ’dan beslenen ve Bursa ovasını sulayan Gökdere’nin çevresinde 2 kamyon çöp toplayarak, herkesi temiz bir çevre bilincine sahip olmaya teşvik etti.

Daha temiz bir çevre için böyle güzel bir etkinlik için biri araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Neslihan Binbaş, “Bugün Gökdere çevresinde çöp toplama etkinliği için bir araya geldik. Dünya Temizlik Günü Etkinliği, kapsamında yaşadığımız yeri temizlemek üzere ve yaşadığımız ev, mahalle, sokak ve çevremizin temiz olması için bir farkındalık günüyle ilgili etkinlikteyiz. Bugün paydaş olduğumuz Osmangazi Belediyesi, TEMA ve Lets Do It’a teşekkür ediyoruz” dedi.



TEMA Osmangazi Temsilcisi İbrahim Yıldırım da, “Gökdere çöp toplama etkinliği yaptık, çok verimli bir etkinlik oldu. Böyle bir etkinlikte bize yardımcı olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve tüm çevreci kuruluşlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Lets Do It Bursa Gönüllüsü Hakan Yakut ise “Bugün tüm gönüllü arkadaşlarımızla birlikte doğamızı temizlemek adına bir araya geldik. Bize bu etkinlikte destek olan başta Osmangazi Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür ederim” diye konuştu.