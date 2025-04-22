

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yaklaşık 2 yıldır yürütülen soruşturma çerçevesinde ÖTV muafiyetli araç alımı için engeli olmadığı hale engelli raporu verildiği iddia edilen Orhangazi Devlet Hastanesine Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3'ü engelli raporlarını düzenledikleri iddia edilen hastane çalışanı ile 10'u sağlam oldukları halde engelli raporu alan ve alınmasına aracılık ettikleri iddia edilen kişiler olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek burada ifadeye alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir doktor olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA