Olay Mustafakemalpaşa’da meydana geldi.

Karısı Zeynep Ö.(28) ile aralarında bir süredir tartışma olan Samet Ö. (34) dün gece cinnet geçirdi. Öfkeli baba önce karısı Zeynep Ö.’yü silahla öldürdükten sonra Metehan(9), Batuhan (4) isimli çocuklarının da uykuda canlarına kıydı. Samet Ö. ardından aynı silahla intihar etti.

Bir süredir kendi ailesinin yanında kalan Zeynep Ö.’nin hayvancılık yapan kocası Samet Özdemir hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay ise kadının evine geri döndüğü öğrenildi. Sabaha karşı silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin kapısını kırıp içeriye girdiklerinden korkunç manzara ile karşılaştı.

112 sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ailenin 4 ferdinin de öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesini ardından anne baba ve çocukların cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.