Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 10.15'te başladı. Görevliler tarafından saat 10.00 itibariyle okul bahçelerini boşaltması istenen veliler, parklara akın etti. Çocuklarının sınavdan çıkışını parklarda bulunan ağaç altlarında beklemeyi tercih eden veliler zamanlarını dua ederek geçirdi. Öte yandan, otomobili bozulduğu için sınava geç kalma riski olan bir öğrenciyi ise motosikletli trafik polisi alarak sınava yetiştirdi.



Saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testinde ise adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. Sınavın üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre tanınacak.