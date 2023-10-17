Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm tesisi, alevlerin pençesine düşerek hızla büyüyen bir yangınla karşı karşıya kaldı. Bu tehlikeli yangını kontrol altına alabilmek için itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi gerekti.

Çalı Mahallesi'nde bulunan bu geri dönüşüm tesisi, işçiler tarafından dumanların yükseldiğinin fark edilmesiyle alarm verildi. İşçiler, yangına müdahale etmeye çalışsa da, yangının hızla yayılması nedeniyle çabaları yetersiz kaldı. Olayın haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenliği sağlamak ve çevreyi korumak için önlemler alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir özveri gösterdi. Ayrıca, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz sağlık etkisine karşı hazır bir şekilde bekledi.

Yaklaşık yarım saat süren yoğun müdahale sonucunda, tesiste başlayan yangın başarıyla söndürüldü. Polis ekipleri, olayın ayrıntılarını incelemek ve nedenlerini araştırmak üzere soruşturma başlattılar.