Bursa'da babası çalıştığı için Tokat Belediye Plevnespor maçına gidemeyeceğini düşünen minik Elisa'nın gözyaşları döktüğü görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bu durumun ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, minik kıza bir jest yaparak Bursaspor'un sezonun ilk iç saha maçını 43 bin taraftar önünde oynadığı müsabakaya ailesiyle katılmasını sağladı. Elisa'nın tribündeki heyecanı kameraya yansırken, Mustafa Bozbey onu Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşıladı.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan Bozbey, yaptığı paylaşımda, “Bursaspor sevdasıyla hepimizin yüreklerine dokunan minik kızımız Elisa'nın sevgisine sessiz kalamadık. Ailesi ve minik kızımızı Bursaspor maçına davet ederek müthiş maçı birlikte seyrettik. Bursamızda artık çocuklarımız hep gülümseyecek!” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA