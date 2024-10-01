Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki İntizam Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Panikleyen şüphelinin yapılan kaba üst aramasında ruhsatsız bir tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, hemen Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



Kimliği tespit edilince suç makinası çıktı

Yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Bünyamin Acar (38) olduğu belirlendi. Acar'ın, "cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı. Ayrıca, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile 6 adet mermilere de el konuldu.

Kaynak: İHA