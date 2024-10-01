İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Şehir Hatları AŞ, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında İBB Darülaceze sakinleri için özel Boğaz turu düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Şehir Hatları; İstanbul Boğaz’ını görmemiş ya da uzak kalmış İstanbullular için düzenlediği özel turlarını sürdürüyor.

Şehir Hatları’nın son misafirleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Darülaceze’nin sakinleri oldu.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü eğlence eşliğinde İstanbul’un eşsiz manzarasında kutlandı. Bostancı İskelesi’nden başlayan Boğaz Turuna, 100’ü aşkın Darülaceze sakini katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren tur boyunca, İstanbul’un geçmişten bugüne yolculuğuna denizden tanıklık edenler zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Kimisi gençliğini andı kimisi de eski İstanbul’u hatırladı.

Darülaceze sakinlerine, Şehir Hatları’nın vapur müzisyenleri de eşlik ederken canlı müzik eşliğinde önce eski İstanbul şarkılarını dinleyen sakinler, daha sonra hareketli şarkılara da dansla eşlik ettiler.