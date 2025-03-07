Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış B., (24) husumetlisi olan Enes Ö. (33) ile Kamil Sefa A.’yı (24) takip etmeye başladı. Husumetlilerinin bir cadde üzerindeki işletmede oturduğunu gören Barış B., yanında taşıdığı tabancayla arka arkaya ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan iki kişi, dizinden vuruldu. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.