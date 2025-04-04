Uçakta bulunan eğitmen pilot ve pilot adayı kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, özel bir uçuş okuluna ait olan eğitim uçağı, kalkışının ardından eğitimin sona ermesiyle dönüş yaptı. Uçak piste iniş esnasında piste temas ettiğinde iniş takımları kırıldı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ve havalimanı güvenlik görevlileri hızla olay yerine intikal etti.

Eğitmen pilot ve pilot adayı, kazayı şans eseri yara almadan atlatsa da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA