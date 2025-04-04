İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın ardından Suriye'yi de hedef alması gündeme bomba gibi düştü. Askeri tesisler başta olmak üzere belirli noktalara yönelik hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sivilleri öldürdü.

Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Katz'ın tehditleri ise tansiyonu daha da yükseltti. Katz, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini, “Düşman güçlerin Suriye’ye girmesine ve İsrail’in güvenlik çıkarlarını tehdit etmesine izin verirsen, çok ağır bir bedel ödeyeceksin” diyerek tehdit etti.

FİDAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile karşı karşıya gelmek istemediğini ifade etti. Fidan, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının, bölgesel istikrarsızlığın önünü açtığını belirtti.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"S-400 sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların düzeltilmesi gerekiyor.

İsrail'in saldırıları Suriye'nin yeni yönetiminin DEAŞ'a karşı caydırıcılığını baltalıyor.

ABD-İran geriliminde diplomasiye ihtiyaç var. İran'a saldırıldığını görmek istemiyoruz.