Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir inşaattan düşen bir işçi yaralandı. Olay, Orhangazi'nin Arapzade Mahallesi'nde, Alemdar tesisleri yakınındaki Siteler bölgesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 58 yaşındaki Veyis Türk, birinci kattan düşerek yaralandı.

Yaralı işçi için hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Veyis Türk'ün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi ve polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.