Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı/Ovaakça J.Krk.K.lığı ekiplerinin Planlı İstihbarat Faaliyeti kapsamında S.Ö. (E, 68), A.Ö. (E, 44) ve S.E.Ö. (E, 19) isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yapacakları bilgisi alınması sonucu şüpheli şahıslar Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde bulunan ikametlerinde yakalandı.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde;
64 adet çeşitli marka ve modellere ait Define Arama Dedektörü
8 adet define arama Pointer Dedektörü
4 adet define aramak için kullanılan civa uçlu bakır çubuklu düzenek
46 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Sikkeler
3 adet Ruhsatsız Tabanca
3 adet Ruhsatsız Av Tüfeği
650 adet 9 mm çapında Tabanca fişeği
100 adet Av Tüfeği fişeği
18 adet plastik boru içinde Gübre ve Barutla hazırlanmış dinamit lokumu (patlayıcı düzenek)
Dinamit lokumlarını elektrik akımı ile patlatmada kullanılan akü ile beslenen antenli düzenek
300 metre Patlatma için kullanılan Elektrik Kablosu
500 gram Barut
150 gram Amonyum Nitrat
2 adet Jenaratör
2 adet Güç Kaynağı (Akü)
1 adet Hilti
ele geçirilerek jandarma tarafından muhafaza altına alındı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.