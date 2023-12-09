Edinilen bilgiye göre Baykoca Mahallesinde Gündoğan sokak ile Çamlıca sokağın kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Furkan Ş. (24) yönetimindeki otomobil yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Kazım A.'ya (80) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ağır yaralı adam ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Öznur Dede