Olay, saat 01.30 civarında Kılıçaslan Caddesi'nde yaşandı. Gece geç saatlerde yoldan geçen Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, bir kedinin elektrik kablolarına takıldığını fark etti. Durumu gören ikili, hemen harekete geçerek kediyi güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Kedinin kurtarıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Olay, çevrede yaşayanların takdirini topladı.

İznik’te hayvan dostlarının bu tür örnek davranışları, ilçede hayvan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.