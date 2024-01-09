Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Salih Metin, 2023 yılı boyunca Bursa’daki kamu hastanelerinde acil muayenelerle birlikte 15 milyon 879 bin 243 poliklinik hizmeti verildiğini belirtti.

2023 yılında Bursa’da verilen sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Metin, sağlıkta oldukça yoğun bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi. Bursa’da 21 kamu hastanesi, 2 diş hastanesi ile 2 ağız ve diş sağlığı merkezinde toplamda 5 bin 800 civarı yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Metin, “2023 yılında bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 21’lik artışla 9 milyon 117 bin poliklinik hizmeti verildi. Acil servislerimizde 5 milyon 160 bin muayene gerçekleştirildi. Diş hastaneleri ve diş merkezlerimizde ise 1 milyon 600 bin poliklinik yapıldı. Tüm rakamları topladığımızda 15 milyon 879 bin 243 poliklinik hizmeti verildi” dedi.

2023 yılında 270 bin civarı ameliyat hizmeti verildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Metin, “289 bin hastamıza da yataklı tedavi hizmeti sunduk. İlimizde 8 bin 700 sezaryen olmak üzere toplamda 18 bin 378 doğum gerçekleşti” şeklinde konuştu.

“Bölgeye hizmet veriyor”

Bursa’nın, Güney Marmara illeri ile birlikte 6,5 milyonluk bir nüfusa sağlık hizmet sağladığının altını çizen Doç. Dr. Metin, “Kentimizin her köşesine nitelikli sağlık hizmeti ulaştırabilmek için çaba sarf ediyoruz. İl dışından gelen sevkleri de göz önüne aldığımızda zaman zaman yoğun bakım yataklarımız, doluluk gösterebiliyor fakat bu durum sağlık hizmetleri anlamında bir aksamaya sebebiyet vermemektedir. Mevsimsel grip vakalarının artışına bağlı olarak acil servislerimizde zaman zaman yoğunluk yaşanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gelmiyorsanız iptal edin”

Türkiye genelinde branşlara göre değişiklik gösterse de yüzde 25’lere yaklaşan bir oranda randevu alıp randevusuna gelmeyen hastaların bulunduğu bilgisini veren Doç. Dr. Metin, “Genel cerrahi, iç hastalıkları gibi bazı branşlarımız var ki buralarda maalesef randevu alındığı halde muayeneye gelmeyen çok daha fazla hastamız olabiliyor. Haliyle bu tıkanıklığın daha da artmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız MHRS ile randevu alıp bu randevuya ihtiyaçları kalmadığı zaman randevularını iptal etmeleridir” diye konuştu.