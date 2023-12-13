Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kayhan Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir işletmede içecek hırsızlığı olayı meydana geldi. Dükkan sahibi, içecek dolabındaki azalmayı fark ederek hemen yeni bir sipariş verdi. Kısa bir süre sonra içecekler, toptancı tarafından getirilip işletmenin kapısının önüne bırakıldı.

Güvenlik kameraları, olay anını saniye saniye kaydetti. İçecek hırsızı, çevreyi kontrol ettikten sonra hızla hareket ederek 3 koli içeceği kucağına alıp kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.