Yangın, 21.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sanayi Caddesinde bulunan mobilya satış dükkanının yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, doğal gaz borusundaki kaçak, mobilya dükkanında yangın çıkmasına sebep oldu.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servisi’ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede sevk edildi ve tedbir olarak mahalledeki doğal gazı keserek alevlere müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda doğal gaz hattında yangın söndürüldü.

Yangında, etkilenen olmazken dükkanda maddi zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.