Bursa'da dün gece başlayan şiddetli fırtına, Kestel Derekızık'ta faaliyet gösteren Erikli Su Fabrikası'nın bahçesinde bulunan 4 Mercedes tırını ve 1 dorseyi devirdi. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızla estiği şehir genelinde birçok yerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Fırtına, tarihi 250 yıllık iki çınar ağacını da yerle bir etti.

Uludağ'ın eteklerinde konumlanmış olan Erikli Su Fabrikası'nın bahçesinde devrilen Mercedes marka tırların şans eseri yakınında kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.