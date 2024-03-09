Hazreti Mevlânâ’nın 750’nci sene-i devriyesi münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Klasik Türk Sanatları Vakfı ve Mimart işbirliğinde hazırlanan ve 34 sanatçının 70 eserinden oluşan ‘Vuslat’ isimli tezhip ve minyatür sergisi, sanatseverlerin katılımıyla izlenime açıldı. Hazreti Mevlânâ’nın düşüncelerinden, Şems ile olan manevi yolculuğuna ve İlahi aşk, seyr-i sülûk, idrak, rehberlik, kavuşmak, yanmak gibi kavramlara varıncaya kadar pek çok konu, sergide farklı sanat eserleriyle anlatıldı. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin fikirlerini ve tasavvuf felsefesini sanatsal bir bakış açısıyla anlatan sergi, 6 Nisan 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, Mevlânâ hazretlerinin Konya’dan dünyaya asırlardır dalga dalga yayılan hoşgörü, sevgi ve barış yüklü mısralarıyla hürmetle yâd edildiğini söyledi. Mesnevi'siyle Anadolu mayasının oluşmasında, millet olma şuurunun yerleşmesinde büyük katkılar sağlayan mutasavvıf ve mütefekkir olduğunu belirten Bayrak, “Hazreti Mevlana’nın Hakk’a vuslatını sanatsal bir bakışla ifade eden, birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı Klasik Türk Sanatları Sergisi’ni düzenliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Hazret-i Mevlânâ’nın fikirlerinin ve eserlerinin bizlere ilham kaynağı olmasını diliyorum” dedi.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi ziyarete açılırken, konuklar eserleri yakından inceleyerek eser sahiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: Bülten