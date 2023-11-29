Osmangazi ilçesinde yaşanan şiddetli lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar, Küçükbalıklı Mezarlığı'nda büyük hasara neden oldu.

Dün akşam başlayan ve saatteki hızı 95,4 kilometreye ulaşan lodos, kentte pek çok ağacı kökünden sökerek dallarını kırdı.

Mezarlık alanında ise kuvvetli lodosun etkisiyle köklerinden sökülen ve kırılan ağaçlar, birçok mezarın üzerine düştü. Bu doğal felakette çok sayıda mezarın zarar gördüğü, bazı mezarların ise yerlerinden çıktığı belirlendi.