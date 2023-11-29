Doğal Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün (DKMP) bu yıl ve 2024 yılını kapsayan aldığı kararlar, özellikle ayı ve domuzlarla başı belada olanları bir kez daha düşündürecek.

Özellikle yaz aylarında İnegöl çevresinde başta fındık bahçeleri olmak üzere, mısır ve fasulye tarlalarını talan eden ayı ve domuzlar çiftçilere büyük zararlar vermişti. Kış aylarının gelmesi ile birlikte aç kalan ayı ve domuzlar yerleşim yerlerine gelmeye başladı. Başta Uludağ ve köylere inen ayı ve domuzlar bölgeye gelen turist ve köylüleri tedirgin ediyor.

Av yasağı olması nedeniyle eli kolu bağlanan köylüler kaçak avlanma yöntemini tercih ediyorlar. Özellikle gece yapılan avlanmalarda Bursa ve ilçelerinde yüzlerce yaban domuzu ve ayı vuruldu. Ancak bu avlanma yöntemi yasal olarak mümkün değil. Bu nedenle koruma altında bulunan yaban hayvanlar için çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Bunların başında ise para cezası ve hapis cezaları yer alıyor. Peki ne kadar para cezası veriliyor? İşte cevabı…

AVLANIRKEN BİR KEZ DA DÜŞÜNÜN

2023 yılında Türkiye'de yaban hayvanlarını avlamanın cezası, yasal düzenlemelerle belirlendi. Buna göre özellikle Bursa ve İnegöl bölgesinde görülen ayı türleri, domuz, çakal vaşak ve geyik türlerini vurmanın cezası 5 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Domuz avlamanın cezası 5 bin TL’den başlarken, ceylan 40 bin TL, boz ayı 60 bin TL, Alageyik ve Kızılgeyik 200 bin TL, vaşak 30 bin TL, Kurt, tilki ve çakal 6 bin TL, gelincik, kokarca ve sincap familyasında ki türler 1200 TL ile cezalandırılıyor. Engerekli yılanları avlamanın bedeli de 11 bin ila 18 bin TL arasında değişiyor.

HAPİS CEZASI

Ayrıca kaçak avlanma suçu nitelikli hayvan öldürme suçu olarak kabul ediliyor ve 2 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası verilebiliyor.

Milli Parklar Müdürlüğü son yıllarda sayıları hızla azalan yaban hayvanlarını korumak amacıyla Bursa bölgesinin tamamında ormanlara foto kapanlar yerleştirdi. Yaban hayvanlarının ve kaçakların gözlemlendiği kameralar sayesinde kaçak avcılığın önlenmesinde büyük başarı oranı yakalandı.

HABER MERKEZİ