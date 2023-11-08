Osmangazi Belediyesi, Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşların daha konforlu alışveriş deneyimi yaşayabilmeleri için titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Bağlarbaşı Mahallesi'nde kapalı bir pazar alanı oluşturma projesi hayata geçiriliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her zaman vatandaşların talep ve önerilerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinin isteği olan kapalı pazar alanı talebini yerinde inceledi. Pazarcı esnafı ve mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Dündar, bu talepler doğrultusunda bölgeye kapalı bir pazar yerinin oluşturulması için gereken talimatları verdi. Bağlarbaşı Kapalı Pazar Alanı'nın inşası için belediye yetkilileri hızla harekete geçti ve projeyi hayata geçirebilmek için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan gerekli onayları aldı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Bağlarbaşı Kapalı Pazar Alanı'nın inşaat çalışmalarına başlanacak ve kısa süre içinde hizmete açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, projelerin ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştırma amacını taşıdığını vurgulayarak, "Osmangazi'de 56 farklı pazar kuruluyor ve bu pazarların 49'u sebze-meyve, 7'si ise giyim pazarı olarak hizmet veriyor. Açık pazar yerlerini modern kapalı pazar alanlarına dönüştürerek, Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarımıza daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizdeki pazar alanını da kapalı hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah, yeni pazar alanı sayesinde vatandaşlarımız, dört mevsim boyunca yağmur, kar, sıcak hava gibi hava koşullarından etkilenmeden rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekler. Bu proje, Bağlarbaşı ve Hamitler Mahallemiz ile birlikte tüm Osmangazi ilçemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"Başkan Dündar, Sözünde Durarak Mahalleye Değerli Bir Hizmet Sunuyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Bağlarbaşı Mahallesi'ne sunduğu hizmetler, mahalle muhtarı Hüseyin Gümüşsoy tarafından takdirle karşılandı. Muhtar Gümüşsoy, "Başkanımız Mustafa Dündar, özverili bir çalışma sonucunda Bağlarbaşı pazar alanının üstünün kapatılacağı sözünü vermişti. Başkanımız, verdiği sözü tuttu ve çalışmalara başlandı. Gerek Anıtlar Kurulu'ndan gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen onay yazılarıyla birlikte Osmangazi Belediyesi, kapalı pazar alanı inşaatına başlama aşamasına geldi. Mahallemizin adına, Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ederim" şeklinde memnuniyetini ifade etti.

"Başkan Dündar, Taleplerimize Önem Veriyor"

Bursa'da açık pazar yerlerinin sayısının fazla olduğunu belirten Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, "Biz, oda olarak açık pazar yerlerinin kapatılması gerekliliğini dile getiriyoruz. Başkanımız Mustafa Dündar, talebimizi dikkate alarak hızla çalışmalara başlamıştır. Şu an açık olan Bağlarbaşı pazar alanının üstü, Osmangazi Belediyesi'nin girişimi ile kapatılacak. Başkanımız, bu konuda talimat verdi ve çalışmalar en kısa sürede başlayacak. Bu sayede mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı, yağmur, kar ve güneşten korunarak rahatça alışveriş yapabilecekler. Bu önemli hizmetten dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a, esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.