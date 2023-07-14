Bursa'nın Mudanya ilçesinde, motosiklet hırsızlıklarına karşı gerçekleştirilen polis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. Çalıntı motosiklet sahibine iade edilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosiklet hırsızlıklarının artmasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Son dönemde yaşanan şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda, hırsızlık olaylarıyla ilişkisi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için detaylı bir çalışma başlatıldı.

Asayiş Büro ekipleri, saha ve güvenlik kamerası araştırmalarıyla Mudanya genelinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisini tespit etti. 21 yaşındaki B.K. adlı şahıs, çalmış olduğu motosiklet ile birlikte hızlı bir şekilde yakalandı. Çalıntı motosiklet, sahibine teslim edilirken, zanlı B.K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı şekilde hırsızlık olaylarıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 21 yaşındaki B.S. adlı şahsın yakalanması ve çalınan diğer motosikletlerin bulunması için Asayiş Büro Amirliği ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bursa'da gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, Mudanya halkının güvenliği ve mal varlığına yönelik tehditlere karşı güçlü bir mücadelenin sergilendiğini göstermektedir.