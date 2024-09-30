Çaldıkları motosikletle bir süre dolaşan şüpheliler, sanki hırsızlık yapmamış gibi, motosikletin kendilerine ait olduğunu düşünerek aynı sokaktan geçmeye devam etti. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bir kurye, siparişini teslim etmek için motosikletini park etti. Motosikletin boşta olduğunu gören iki şüpheli, aracı elleriyle iterek aldı. Birkaç sokak ileride motosikleti çalıştıran şüpheliler, daha sonra kendi motosikletleriymiş gibi aynı sokaktan geçerek kayıplara karıştılar. Motosikletini bulamayan mağdur, hemen 112 Acil yardım hattını arayarak durumu bildirdi.

Güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince çevrede güvenlik kameralarını didik didik incelendi. Ekipler, şüphelilerin S.K. (21) ile arkadaşı D.K., (18) olduğunu tespit etti. İki şüpheliyi takibe alan ekipler, şüphelileri motosikletle birlikte yakaladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 suç kaydı bulunan S.K., ile 6 suç kaydı bulunan arkadaşı D.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.