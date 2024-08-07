BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından X hesabından yapılan duyuruda, Mudanya ilçesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bu çalışmalar, Aydınpınar Mahallesi, Yörükali Mahallesi, Mürsel Mahallesi, Ülkü Mahallesi, Dedeköy Mahallesi, Küçükyenice Mahallesi, Mudanya Devlet Hastanesi, Bademli Mahallesi’nin üst kısımları, Güzelyalı Siteler Mahallesi’nin üst kısımları, Göynüklü Mahallesi’nin üst kısımları, Çağrışan Mahallesi’nin üst kısımları ve çevresindeki bölgeleri kapsayacak şekilde 08 Ağustos 2024 tarihinde saat 09:00 ile 21:00 arasında suyun kesileceğini açıkladı.

Vatandaşların bu durumdan etkilenmemek için gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur.