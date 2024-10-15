Bursa’nın Orhangazi, Gemlik, Osmangazi, Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerini kapsayan 110 kilometrelik Gebze-İzmir otoyolu İl Emniyet Müdürlüğünden İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına devredildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklama da “İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan Orhangazi-Gemlik-Osmangazi-Nilüfer-Karacabey-Mustafakemalpaşa ilçelerini kapsayan 110 kilometrelik Gebze-İzmir (O-5) Otoyolu’nun sorumluluğu İl Emniyet Müdürlüğünden İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına devredilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: BÜLTEN