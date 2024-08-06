Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan 'kum zambağı' (Pancratium maritimum), Bursa sahillerinin çeşitli bölgelerinde doğal şekilde yetişiyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açarak sahilleri süsleyen kum zambakları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Kum zambaklarının etrafını çitlerle çeviren ve uyarı levhaları koyan ekipler, sahillerin farklı noktalarına da bilgilendirici yazılar asarak nadide bitkilere karşı duyarlılığı arttırıyor. Yetkililer, koruma altındaki bitkileri koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğunu da hatırlattı.



Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, Uluslararası Dünya Doğayı Koruma Birliği’nce dünyada nadir rastlanması ve neslinin tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altına alınan kum zambaklarının Eğerce Halk Plajı kumsallarında yetiştiğini söyledi. Kumun bir yerden bir yere taşınmasına da kum zambaklarının engel olduğunu belirten Tanrıöver, “Sahil Planlama Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan zambaklarımızın etrafını ahşap çitlerle çevirdik. Hem uyarı levhaları asıyoruz hem de vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Nadir görülen ve koruma altına alınan zambakların, plajlarımızı kullanan vatandaşlarımız tarafından korunmasını rica ediyoruz” dedi.