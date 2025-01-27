BURULAŞ, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hizmet veren 17/A numaralı otobüs hattının güzergahında yapılan değişikliği, resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. UKOME kararıyla gerçekleştirilen bu değişiklikle, hattın güzergahı yeniden düzenlendi. Yolcuların bilgilendirilmesi amacıyla yapılan açıklamada, yeni güzergahın detayları şu şekilde paylaşıldı:

YENİ GÜZERGAH

GİDİŞ: CAVİT ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU – 7.CAD.- YASEMİN PARK SİTELERİ – 4.CAD.- 3.CAD.- PANAYIR CAD.-3. PINAR CAD.-2.SERDAR SK-4.NİLÜFER CAD.- 6.SELVİLİ SK – 2.DERMAN CAD.- 9.YAVUZ SK. – 3.PAZAR SK. .- PANAYIR CAD.- BURSA CAD.- YENİ YALOVA YOLU CAD.- KENT MEYDANI – FEVZİ ÇAKMAK CAD. – CEMAL NADİR CAD. (TİMURTAŞPAŞA) – ATATÜRK CAD.

DÖNÜŞ: İNÖNÜ CD. – KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. – KENT MEYDANI – YENİ YALOVA YOLU CAD. – BURSA CAD.-2.DERMAN CAD. – 6.SELVİLİ SK-4.NİLÜFER CAD.-2.SERDAR SK. – PANAYIR YOLU CAD. – 3.CAD. – 4.CAD. – YASEMİN PARK SİTELERİ – 7.CAD. – CAVİT ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU

ESKİ GÜZERGAH

GİDİŞ: CAVİT ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU – 7.CAD.- YASEMİN PARK SİTELERİ – 4.CAD.- 3.CAD.- PANAYIR CAD.- 9.YAVUZ SK. – 3.PAZAR SK. – 2.DERMAN CAD.- 6.SELVİLİ SK.- 4.NİLÜFER CAD.- 2.SERDAR SK.- PANAYIR CAD.- BURSA CAD.- YENİ YALOVA YOLU CAD.- KENT MEYDANI – FEVZİ ÇAKMAK CAD. – CEMAL NADİR CAD. (TİMURTAŞPAŞA) – ATATÜRK CAD.

DÖNÜŞ: İNÖNÜ CD. – KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. – KENT MEYDANI – YENİ YALOVA YOLU CAD. – BURSA CAD. – PANAYIR CAD. – 2.SERDAR SK. – 4.NİLPF£R CAD. – 6.SELVİLİ SK. – 2. DERMAN CAD. – PANAYIR MAH. – PANAYIR CAD. – 3.CAD. – 4.CAD. – YASEMİN PARK SİTELERİ – 7.CAD. – CAVİT ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU