Yaklaşan yerel seçimler sonrası AK Parti aday adayları art arda açıklanmaya başladı.13 Kasım’da başlayan adaylık başvuruları sonrası şimdiye kadar 6 aday adayı partiye resmi başvuruda bulundu. Başvuruların yapılacağı son gün öncesinde AK Parti İlçe Başkanlığı aday adaylarıyla toplantı düzenledi. Toplantı sonrası sosyal medyadan yapılan açıklamada şu sözlere değinildi:

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Partimizden aday adaylarımızı yönetim kurulu toplantımızda misafir ettik.

Yerel seçimlerimizin şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”,

ÖZNUR DEDE