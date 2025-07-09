Yangın nedeniyle bir yol trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına ilk müdahale, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Yangın bölgesine 2 helikopter, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çeşitli iş makineleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kayapa-Maksempınar Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangınla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa, Maksempınar ve Kuruçeşme mahalleleri arasında çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin hızlıca müdahale ettiği ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının destek ekiplerle sürdüğü belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle Kayapa-Maksempınar Karayolu’nun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ifade edildi. Ayrıca yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletilerek görevli ekiplere kolaylık dilendi.