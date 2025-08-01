Henüz nedeni belirlenemeyen yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim bölgelerine zarar vermediği, sadece ormanlık alanlarda etkili olduğu bildirildi.

Yangının başlamasının ardından bölgeye hızlıca intikal eden ekipler, alevlere karşı müdahaleye hemen başladı. Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel yangınla mücadele için görevlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yayılmasını engellemek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının köy yerleşimlerini tehdit etmediğini, sadece orman alanlarında zarar meydana geldiğini açıkladı.