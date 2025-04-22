Kaza, saat 13.30 sıralarında Süpürgelik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Orhan Ş. yönetimindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otobüste sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Ne yazık ki kazada 57 yaşındaki Özcan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bir süre aksayan trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Kaza yerindeki çalışmalar ise sürüyor.