Olay merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı'nda akşam saatlerinde meydana gelirken, bir otomobil havuza uçtu.

Havuza uçan araç kısa sürede sulara gömülürken, araç sürücüsünün havuzu yol zannederek otomobiliyle ilerlemesi sonucu meydana geldiği öğrenilirken, olayı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, sürücünün sağlık durumuyla ilgili bir bilgi ise alınamadı. Öte yandan araç ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından sudan çıkartılarak olay yerinden kaldırıldı.