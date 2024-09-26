Bursa’nın daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda oluşabilecek muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Kış ayları öncesinde, yağmur suyu ızgarası temizlik çalışmalarını hızlandıran BUSKİ ekipleri, trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalarını gece saatlerinde kontrollü bir şekilde sürdürüyor. Ankara - İzmir Yolu, Mudanya yolu üzerinde yer alan ızgara ve rögarlarda temizlik yapan ekipler, güzergah üzerindeki yaklaşık 3000 adet ızgara ve rögarı kış ayları öncesinde temizlemiş olacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkın sorunsuz bir kış geçirmesi ve sağlıklı işleyen altyapı ağının oluşumuna yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Ekiplerin kentin farklı noktalarında ve ana arterlerdeki yağmur suyu ızgaralarında periyodik olarak gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarında yoğun mesai harcadıklarını ve çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Bursalılara kaliteli hizmet sunabilmek adına bütün ekip ve ekipmanlarımızı seferber ediyoruz. Belirlenen güzergahlarda temizlik çalışmalarına düzenli olarak devam ediyoruz. Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasından dolayı gece mesaisi ile trafiği aksatmadan ekip arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Kış mevsimi gelmeden kentin farklı noktalarında ızgara ve rögar temizliğini tamamlamış olacağız. Her mevsimin ayrı güzel yaşandığı Bursa’da, halkımızın kış aylarını da sorunsuz ve gülümseyerek geçirmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.