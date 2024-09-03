Bursa'da sıcaktan bunalan çocukları belediye sulama aracı serinletmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yol refüjlerindeki ağaçlarının sulamasını yaptığı sırada parkta oyun oynayan çocuklar, sulamanın yapıldığı alana gitti.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde seyrettiği Bursa'da, sıcakta bunalan çocukların talebi üzerine tanker görevlisi, çocukların serinlenmesi için üzerlerine tazyikli su ile püskürttü.

Bir oyun havasında tankerin püskürttüğü suyun altına giren çocuklar hem eğlendi hem de sevindi. Çevredeki bir vatandaş ise çocukların sevindiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bir süre görevlinin püskürttüğü suyun altında serinleyen çocuklar, daha sonra oyunlarına kaldıkları yerden devam etti.

Kaynak: İHA