BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada;  BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi Yeşil Çevre Caddesi ve civarında 04.03.2024 ile 30.03.2024  tarihleri arasında  10.00 - 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Gürsu  İlçesi Kumlukalan Mahallesi  Yeşil Çevre Caddesi ve  civarında  04.03.2024 ile 30.03.2024  tarihleri arasında  10.00 - 16.00 saatleri arasında  zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."

Ekran Görüntüsü 2024 03 01 172608

Ekran Görüntüsü 2024 03 01 172624

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ