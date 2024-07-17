BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 17-18 Temmuz tarihleri arasında Yıldırım ilçesinde birçok mahallede yapılacak çalışmalar kapsamında su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesi alt kısımları, Teferruç Mahallesi alt kısımları, Zümrütevler Mahallesi üst kısımları, Yeni Mahalle üst kısımları, Mollaarap Mahallesi Devrengeç Caddesi üst kısımları, Premir Mahallesi Teleferik Meydanı ve civarında, 17.07.2024 Çarşamba günü saat 22.00 ile 18.07.2024 Perşembe günü saat 10.00 ‘a kadar su kesintisi yapılacaktır."

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ