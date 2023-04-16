Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor.

14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor. Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı’ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı.

TARİHİ DOKU ÖNE ÇIKTI

Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı’nda zemin döşeme taşlarından kent mobilyalarına kadar yapılan kapsamlı düzenleme çalışmaları ile bölgenin tarihi dokusu daha da ön plana çıkarıldı. Proje kapsamında 1 adet kafeterya, kafeterya açık alanı, tuvaletler, amfiler, yeşil alan ve sert zeminler ile birlikte toplam 3.500 metrekare alan tümüyle elden geçirildi. Kafeterya ve tuvaletlerin üstü gezilebilir teras şeklinde düzenlenirken, yeşil alan ve oturma birimleriyle yapıların üst kotları da değerlendirildi.

Meydan zemininin alt kotunda yer alan Bitinya dönemine ait yaklaşık 2300 yıllık mezar odasının üstünde zemin döşemesinde bırakılan açıklık cam ile kaplanarak tarihi yapının görünür hale gelmesi sağlandı. Proje ile Ertuğrulbey Meydanı, tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir alana dönüştü.

BÖLGEYE DEĞER KATTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devam eden Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi yanında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni bir bütün olarak ele aldıkları söyledi. Ertuğrulbey Meydanı’nda yapılan düzenlemelerin de bölgeye değer kattığını ifade eden Başkan Aktaş, “Cumhuriyet Caddesi ile tarihi çarşıyı birbirine bağlayan Ertuğrulbey Meydanı’nda yapılan çalışmalarla bölgedeki han ve çarşı gibi tarihi dokunun daha da algılanır olması sağlandı. Ayrıca zemin düzenleme ve kent mobilyalarıyla birlikte meydan tarihi bölgeye ayrı bir değer kattı” dedi.