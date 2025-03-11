

Osmanlı Devleti'ne 130 yıl boyunca başkentlik yapmış Bursa'nın tarihi surlarında çekilen görüntüler tarihi ayıbı gözler önüne serdi. 2 bin yıllık surların içine kadar gelen yapılaşma nedeniyle sur üzerine çanak antenler dikildi. Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde bulunan Tarihi Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı'na 200 metre uzaklıkta bulunan surlara dikilen çanak antenler yerli ve yabancı turistleri hayrete düşürdü.



Mahalle sakinlerinden Muharrem Döner, "Burası Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı. Bu surlar Fetih Kapısı'ndan başlar Alacahırka Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eder. Burası tarihi eserdir, Bursa'nın ilk yerleşim yeri burasıdır. Bu şekilde bir yapılaşma olması ve görüntü kirliliği oluşturulması çok yanlış. Tarihimizi korumamız, saygı göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Surlardaki tarihi ayıp havadan dron ile görüntülendi.