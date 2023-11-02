Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen bir olayda, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir grup genç, bir kişiyi yere düşürdü ve vahşice tekme ve sopalarla darp etti. Olayın ardından, polis tarafından gözaltına alınan üç kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde başladı, iki grup arasındaki alacak-verecek anlaşmazlık nedeniyle yaşanan tartışma akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Taraflar, birbirlerini gördüklerinde çatışma kaçınılmaz hale geldi. Bu çatışma sırasında bir kişi yere düşürüldü ve acımasızca tekme ve sopalarla saldırıya uğradı. Kavga eden bazı kişiler, güvende olmak için taksi durağına sığındı.

Olayın mağduru M.S.T.'yi darp eden kişiler, Ö.C., T.D. ve D.D. isimli şahıslardı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Ardından, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ö.C., T.D. ve D.D. adlı şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, bu üç kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.