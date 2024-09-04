Bursa'da Aygaz, Eylül ayının başında tüp fiyatlarına yeni bir zam uyguladı. Bu zamla birlikte mutfak tüpü ve piknik tüpü fiyatları bir kez daha yükseldi.

Doğal gazın bulunmadığı evlerde sıkça tercih edilen mutfak tüpüne bu ay 29 TL'lik bir zam daha yapıldı. Ağustos ayında 766 TL olan mutfak tüpü fiyatı, önce 786 TL'ye yükselmiş, şimdi ise yeni zamla birlikte 815 TL'ye çıktı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında aynı tüpün fiyatı 498 TL olarak belirlenmişti.

Ayrıca, 2 kilogramlık piknik tüpü fiyatı da zamdan nasibini aldı. Geçtiğimiz ay 150 TL'den satılan piknik tüpü, Eylül ayı itibarıyla 160 TL'ye yükseldi.